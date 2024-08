Il Brest ferma la Juve sul 2-2 in amichevole: Douglas Luiz protagonista all’esordio

L'AMICHEVOLE

Bianconeri ripresi nel finale, dopo essere riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale: in gol Vlahovic e Danilo, primo assist per Douglas Luiz

Juventus, le immagini dell'amichevole di Pescara col Brest













© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Reduce dalla sconfitta per 3-0 contro il Norimberga, la Juventus ottiene solo un 2-2 contro il Brest in amichevole allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Accade tutto nella ripresa. Camara porta in vantaggio i francesi (51’), prima del pareggio di Vlahovic su rigore (58’): è la prima rete dell’era Thiago Motta. Danilo ribalta quindi il risultato al 72’ su assist di Douglas Luiz (al debutto), ma Camblan fissa il 2-2 finale all’83’.

Thiago Motta decide di non convocare Chiesa (destinato a un possibile addio) e di dare fiducia a Vlahovic in attacco, dopo il rigore sbagliato contro il Norimberga, insieme al giovane Mbangula. Spazio dal 1’ anche per Thuram a centrocampo e Di Gregorio in porta, due degli acquisti più importanti del mercato estivo bianconero. L’avvio di gara è compassato e regala pochi spunti: è il Brest a mostrare più coraggio, mentre la Juve fatica a impostare. La prima conclusione la trova Weah al 22’: lo statunitense ci prova da fuori, chiamando Coudert alla parata in angolo. Sugli sviluppi del corner è Vlahovic a divorarsi l’1-0 di testa da pochi passi, con il serbo che si vede anche parare un’altra conclusione da Coudert qualche minuto dopo. I bianconeri crescono nel finale, ma all’intervallo il risultato resta di 0-0.

La Juve si presenta in campo nella ripresa con Perin tra i pali e Yildiz affianco a Vlahovic. Passano solo cinque minuti e la partita si sblocca: il Brest sfrutta un grave errore difensivo in uscita dei bianconeri e Camara porta avanti i francesi al 51’. La reazione della Vecchia Signora è però immediata: Locatelli si conquista un rigore e Vlahovic lo trasforma al 58’. Thiago Motta decide che è il momento di inserire altre forze fresche e dà quindi spazio al trio brasiliano composto da Danilo, Bremer e Douglas Luiz, al suo debutto italiano. Mosse azzeccate. Al 72’ l’ex Aston Villa condisce infatti il suo esordio con un assist da calcio d’angolo, per il 2-1 di testa di Danilo. La Juve trova anche il 3-1 con Yildiz quattro minuti più tardi, ma la rete del turco viene subito annullata per un braccio di Vlahovic. È il momento migliore per i bianconeri, eppure a fare 2-2 all’83’ è il Brest: contropiede perfetto dei francesi e gioia personale per Camblan, solo davanti a Perin. Sfuma ancora la prima vittoria per Thiago Motta sulla panchina bianconera. La Juventus ora tornerà in campo il 6 agosto all’Allianz Stadium per il match interno contro la Juve Next Gen (Under 23) e poi l’11 agosto in Svezia contro l’Atletico Madrid.