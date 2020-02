Juventus, Bonucci: "Carichi e determinati, ora siamo più maturi"

VERSO LIONE-JUVENTUS

A fianco di Maurizio Sarri nella conferenza pre-Lione c'è Leonardo Bonucci: "La Juventus arriva carica, determinata e con quell'entusiasmo che un po' era mancato ultimamente. I francesi sono una buona squadra". Il difensore riaccoglie Chiellini: "Il rientro di Giorgio è stato importante per il mondo Juve, per Sarri e per la squadra. Lui è un simbolo, porta carisma e leadership. Ho imparato molto da lui e ci capiamo al volo. Faciliterà la vita in difesa anche per una questione di lingua: con De Ligt parliamo in inglese ma nei momenti più concitati del match ci sono più difficoltà a capirsi". Juventus, Bonucci: "Dobbiamo dominare meglio la gara"

"Lione riporta alla mente bei ricordi sia con la Juventus che con la maglia della Nazionale - le parole di Bonucci -. Abbiamo ottenuto vittorie importanti qui, il luogo migliore per dimostrare ancora una volta che la Juve c'è quando conta". Sulle critiche alla squadra: "Siamo primi in campionato, abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions con due partite di anticipo come mai ci era successo prima, abbiamo pareggiato in trasferta la semifinale di andata di Coppa Italia... come risultati era dura pretendere di più".

Bonucci è ottimista verso la partita di domani: "Siamo pronti a vivere con entusiasmo il rush finale di stagione. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso, dopo lo 0-2 di Madrid (contro l'Atletico, ndr) in tanti sono maturati nelle partite decisive".

Il cambio di gioco rispetto ad Allegri: "Sono richieste opposte, ora si gioca più di squadra e meno singolo contro singolo. Possiamo migliorare, anche se servirebbe allenarsi con costanza e con partite ogni tre giorni è più difficile".