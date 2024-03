Juventus, quante grane: centrocampo da inventare e attacco senza i gol di Vlahovic

VERSO JUVENTUS-ATALANTA

Per domenica Allegri spera di recuperare almeno McKennie e che Milik si sblocchi in campionato

Emergenza di punti, emergenza di formazione. La Juventus arriva malconcia alla delicata sfida di domenica contro l'Atalanta. All'Allianz Stadium i bianconeri scenderanno in campo avendo sulle spalle una sola vittoria nell'ultimo mese e mezzo (quella sul gong contro il Frosinone) e con il rischio di rimettere in gioco quel posto in Champions League, che sembrava blindato. Dopo la bruciante sconfitta di Napoli, la squadra di Allegri dovrà fare i conti con nuove assenza più che con attesi rientri. L'infortunio di Alcaraz è una doccia gelata, che si aggiunge alla squalifica di Vlahovic e al difficile, se non impossibile, recupero di Rabiot.

L'unica speranza è che a tamponare l’emorragia del centrocampo sia Weston McKennie. L'americano è fuori per la lussazione della spalla sinistra e anche oggi, come ieri, si è allenato parzialmente col gruppo. Servirà un mezzo miracolo per averlo a disposizione, ma alla Juve ci sperano ancora. Se non dovesse succedere, Allegri dovrà inventarsi qualcosa. Tipo spostare Cambiaso a interno di centrocampo o avanzare Danilo nella linea a cinque davanti alla difesa. Altrimenti dovrà affidarsi ai giovani Nicolussi Caviglia (titolare contro l'Inter nel girone di andata) e Nonge, reduce dal mezzo disastro del "Maradona".

Il problema è che anche l'attacco soffrirà di un'assenza pesante. Quella di Dusan Vlahovic, ammonito domenica e squalificato per una giornata. Il suo posto verrà preso da Milik, che in campionato però non segna da cinque mesi, con Kean che dovrebbe tornare tra i convocati. A fare coppia con il polacco dovrebbe essere Chiesa, apparso più in palla rispetto a Yildiz.

Abbastanza, insomma, per mettere in agitazione i tifosi. Un altro passo falso, per di più contro una diretta concorrente per il quarto posto, aprirebbe uno stato di crisi molto pericoloso visto che al termine della stagione mancano ancora undici giornate, compresa la doppia trasferta di Roma, quella di Bologna, il Milan, la Fiorentina e il derby.

