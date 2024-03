Juventus, si ferma anche Alcaraz: lesione al bicipite femorale

© Getty Images

Un'altra defezione a centrocampo per la Juve, che deve già fare a meno di McKennie e Rabiot per infortunio (oltre che di Pogba e Fagioli): si ferma anche Alcaraz. Nel corso dell’allenamento di mercoledì in vista della sfida di domenica alle 18 all'Allianz Stadium contro l'Atalanta, l'argentino ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e in mattinata è stato sottoposto a esami diagnostici presso il JMedical. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione a carico del muscolo bicipite femorale. "Tra 10 -15 giorni sarà rivalutato per definire con esattezza i tempi di recupero", si legge nel comunicato del club bianconero. Alcaraz salterà almeno le partite contro Atalanta e Genoa.