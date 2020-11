Juventus, Arthur: "Dico grazie a Pirlo, un grande allenatore"

Un gol, una grande prestazione e la sensazione, netta, che qualcosa sta cambiando anche in prospettiva soprattutto guardando al campionato. Ecco Arthur che, dopo ha messo a segno una rete nella vittoria per 2-0 del Brasile contro l'Uruguay, in una sfida valida per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar del 2022, dice la sua a proposito della Juventus e di Andrea Pirlo: "Sapevo di dover migliorare e in questo senso Pirlo mi sta aiutando molto. E’ un grande tecnico, con un’enorme esperienza. Conosce le sensazioni che si provano in campo e sa come tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sta facendo un grande lavoro e ho molto da imparare da lui”, ha detto alla fine del match che lo ha visto protagonista.

Per lui, arrivato nel mercato estivo dal Barcellona, i bianconeri sono e restreranno l'occasione per un rilancio in grande stile, anche, e soprattutto, in vista della rassegna mondiale.

lapresse