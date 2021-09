Juventus, ancora in stallo il rinnovo di Dybala

LA TELENOVELA

Il prolungamento della Joya resta prioritario, ma il club non è disposto a cedere alla richiesta di 12 milioni a stagione

Ancora tutto fermo sul fronte Dybala. La trattativa tra la Juventus e l'entourage dell'argentino per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022, si sta trasformando sempre più in una lunga telenovela, di cui al momento si fatica a intravedere il finale. La volontà di continuare insieme, da entrambe le parti, non manca. Allegri considera la conferma della Joya prioritaria, ma al momento c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Dybala punta a strappare un ingaggio da 12 milioni a stagione bonus inclusi, il club non è intenzionato a spingersi oltre i 9-10. Getty Images

I negoziati tra la dirigenza bianconera e il procuratore dell'argentino, Jorge Antun, sono fermi dalla chiusura del calciomercato, subito dopo che Arrivabene e Cherubini sono stati impegnati a gestire i caotici giorni dell'addio di Cristiano Ronaldo. L'agente, in ogni caso, è ancora a Torino e già questa settimana potrebbero riprendere i contatti per programmare i prossimi incontri.

Sul fatto che Dybala sia al centro del progetto Juve, a maggior ragione dopo la partenza di CR7, vi sono pochi dubbi, ma i paletti economici restano e la società non sembra avere alcuna intenzione di superarli. Venirsi incontro non pare un'impresa impossibile, ma la trattativa si trascina ormai da parecchio tempo e servirà un'accelerata per scongiurare il rischio di un mancato accordo.