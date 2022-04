Juventus, Allegri: "Vittoria pesante per la classifica"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero: "Troppo molli nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa"

Massimiliano Allegri si gode il successo contro il Sassuolo, che permette alla Juve di blindare il quarto posto e fare un pensierino anche al terzo. "E' stata una bella vittoria come pesantezza del risultato, per la classifica, abbiamo trovato un bel Sassuolo che ha fatto una bella partita - ha spiegato il tecnico bianconero -. Noi siamo stati lì aggrappati alla gara. Nel primo tempo siamo stati un po' troppo molli, ci entravano dentro abbastanza facilmente, anche se avevamo avuto delle situazioni favorevoli all'inizio. Poi nel secondo tempo è andata un po' meglio". Juve, è ormai fatta per la Champions

































L'allenatore bianconero fa i complimenti ai suoi ragazzi, più forti dell'emergenza. "Direi che ai ragazzi bisogna fare i complimenti perché comunque avevamo un po' di giocatori fuori, c'è un po' di stanchezza, c'è stata la partita con la Fiorentina, sono tanti mesi che giochiamo con gli stessi - ha detto a Sky Sport -. Quindi i ragazzi c'è solo da ringraziarli per quello che hanno fatto, abbiamo un buon vantaggio sulla quinta. Domenica abbiamo una gara importante con il Venezia, siamo a un punto dal Napoli e bisogna continuare a lavorare per cercare di centrare l'obiettivo che è il quarto posto".

Allegri è soddisfatto di quanto fatto dalla squadra. "A 4 giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite, il resto non conta nulla. Bisogna capire il momento della squadra, non è che possiamo fare delle cose che in questo momento non possiamo fare. Bisogna cercare di fare le cose che possiamo fare, cercando di fare dei risultati. Stasera la squadra ha fatto la partita che doveva fare, sapendo che il Sassuolo era più fresco, veniva da una sconfitta, è una squadra che ha tecnica, noi avevamo Danilo che non si allenava da 4 giorni, ha giocato davanti alla difesa senza avere i ritmi per giocare lì; ci gioca perché è un elemento di livello superiore che può giocarci lo stesso. De Ligt è uscito all'ultimo, Cuadrado si è fatto male ieri, l'ultimo cambio è stato Miretti. Era importante prendere i tre punti e cercare di arrivare al più presto possibile all'obiettivo e domenica abbiamo questa possibilità".

