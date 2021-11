Juventus, Allegri: "Vinti tutti i contrasti, partita fatta bene. Ma non scordiamo i punti lasciati indietro"

QUI JUVE

Il tecnico dopo la Fiorentina: "Contento di questo gruppo, siamo agli ottavi di Champions ma non scordiamo i punti lasciati indietro"

Massimiliano Allegri commenta la vittoria ottenuta dalla Juventus in extremis contro la Fiorentina: "I due centrali difensivi sono stati cattivi al punto giusto, abbiamo vinto noi tutti i contrasti e questo la dice lunga sull'andamento della partita. Contro il Sassuolo non era andata così e sappiamo com'era finita... Sono contento di questo gruppo, ha già conquistato il pass per gli ottavi di Champions League ma non bisogna scordare i punti lasciati indietro in campionato". Getty Images

La chiave del successo? "Abbiamo tenuto mentalmente bene, con una mentalità diversa avremmo portato a casa più punti invece di quelli persi con Sassuolo, Empoli, Udinese, Verona. Dobbiamo quindi essere contenti per questa vittoria, ottenuta contro una Fiorentina che gioca molto bene a calcio, ma arrabbiati per ciò che abbiamo lasciato indietro in precedenza. La base di una squadra che punta al vertice è quella di mettersi a disposizione e correre, oltre che giocare bene".

Parlando a Dazn, il tecnico bianconero commenta la prestazione di Morata: "Si è creato situazioni, gli hanno annullato un gol e poteva far meglio solo un cross di Danilo: soddisfatto della sua prestazione, è promosso". Ancora sui singoli: "Bentancur sta ritrovando la gamba che aveva prima ma sia lui che McKennie fanno fatica a fare la mezzala sinistra, fanno meglio quella destra. Contento per Rugani, che praticamente non aveva giocato quest'anno. E anche per Pellegrini". L'ingresso di Cuadrado è stato decisivo: "Serviva aprire il gioco, spazi larghi. Poi loro sono rimasti in dieci e abbiamo sfruttato bene la superiorità numerica".

Vietato parlare di mercato per ora: "La rosa è ottima e non ci manca una punta. Tutti parlano di bel gioco ma alla fine l'imbuto si stringe e dove si arriva? Alla vittoria".