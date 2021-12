Juventus, Allegri: "Sarei contento di avere ancora questo distacco a fine febbraio"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero: "Ci mancano i gol dei centrocampisti e da palla inattiva, serve più cattiveria"

Due gol al Cagliari e quarta vittoria nelle ultime cinque giornate per la Juventus: "Morata si è innervosito con il Cagliari chiuso e non attaccava la profondità - ha commentato Allegri nel postpartita spiegando la mossa vincente -, allora ho preferito mettere Kean al centro. Anche Alvaro partendo largo ha fatto meglio". La Juventus ha messo il quarto posto nel mirino, ma mancano le reti dei centrocampisti: "Non abbiamo grandi goleador in mezzo al campo. Mi aspetto le reti di McKennie e Rabiot, ma soprattutto il francese deve lavorare moltissimo perché ha le possibilità per fare male. Bernardeschi oggi ha fatto le cose bene, con la giusta cattiveria. Però sì, ci servono i gol dei centrocampisti e da palla inattiva".

I bianconeri hanno chiuso in crescendo, ma a gennaio sarà già tempo di quattro big match: "Dopo le prime quattro giornate abbiamo fatto bene come le altre. Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posto - ha commentato Allegri a Dazn -. Una volta eliminati gli scontri diretti per quel periodo, sarà più semplice. Difficile vincerli tutti, soprattutto quest'anno. Gennaio e febbraio sarà un periodo molto importante".

Per Allegri sono 252 vittorie da allenatore in Serie A: "E' un traguardo importante - raggiungendo Fabio Capello -, ma è merito dei giocatori". Conferma per De Ligt: "Ha fatto una buona partita anche a livello caratteriale. Dybala? Lo aspettiamo perché ha grandi qualità. L'importante è tornare dalla piccola pausa con tutti in forma".