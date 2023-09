Juventus, Allegri: "Pogba ha sentito una fitta, vediamo gli esami"

QUI JUVENTUS

Le parole del tecnico bianconero dopo il successo del Castellani: "Bella vittoria rischiando poco o niente, ma davanti serve serenità".

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus ha battuto 2-0 l'Empoli nella terza giornata di Serie A grazie alle reti di Danilo e Chiesa. Sono 7 i punti dei bianconeri in classifica: "Abbiamo fatto una buona gara contro un Empoli sempre fastidioso - ha commentato Allegri a fine partita -, soffrendo poco o niente. Dovevamo essere più sereni negli ultimi metri perché le occasioni le abbiamo avute. Miglioreremo". Preoccupazione per Pogba: "Ha sentito una fitta dietro, mi spiace perché era entrato bene. Aspettiamo l'esito degli esami".

Al Castellani Allegri si è presentato cambiando gli esterni: "Weah era stanco anche mentalmente. C'è molta tattica nel calcio italiano e aveva bisogno di stare un po' in panchina. Poi devo capire chi può cambiare le partite in corso".

La coppia d'attacco è stata ancora Chiesa-Vlahovic: "Stanno crescendo e hanno fatto bene, dispiace per il rigore sbagliato da Dusan perché oggi ha fatto una partita tecnicamente valida, più che a Udine dove aveva segnato. Per arrivare nelle prime 4 però c'è bisogno di tutti e possiamo fare meglio".

Locatelli probabilmente verrà utilizzato da Spalletti in Nazionale come regista: "Come geometrie e tranquillità di gioco ha fatto una buona partita - ha commentato Allegri -. Se riusciremo a trovare una condizione importante tra ottobre e novembre allora correremo seriamente. Abbiamo abbassato l'età media, ma ci vuole pazienza perché ci sono squadre più attrezzate come Inter, Milan e Napoli. Dobbiamo stare attaccati al treno".

Infine un commento su Magnanelli, nuovo membro dello staff: "Quando l'ho allenato gli dissi che sarebbe diventato allenatore. E' bravo e dà energia, sono molto contento del suo lavoro. I collaboratori devono essere più bravi dell'allenatore".