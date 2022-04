Juventus, Allegri: "Per il 4° posto è ancora lunga, i bilanci a fine stagione"

VERSO SASSUOLO-JUVE

Il tecnico bianconero presenta la sfida col Sassuolo: "Serve una gara seria o usciremo con le ossa rotte"

La sconfitta della Roma a San Siro contro l'Inter è un grande assist per la Juve nella corsa al quarto posto. I giallorossi sono ormai tagliati fuori e anche la Fiorentina si è complicata la vita dopo il ko di Salerno. "Bisogna fare una partita giusta, di tecnica, una partita seria se no ne verremo fuori con le ossa rotte - ha ammonito i suoi Max Allegri - Il quarto posto non è ancora matematico. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci permette di giocarci un trofeo ed è comunque un obiettivo. Per il quarto posto è ancora lunga, facciamo un passo alla volta. Poi alla fine valuteremo il lavoro fatto, non solo sui risultati". Sulla formazione: "Arthur non recupera, gioca De Ligt e devo scegliere uno tra Bonucci e Chiellini". Su Locatelli: "E' ancora indietro non so se rientrerà per il finale di stagione". Getty Images

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Domani che partita si aspetta?

"Sarà una partita difficile perché il Sassuolo arriva dopo una sconfitta a Cagliari e sarà una squadra difficile da affrontare. Bisogna fare una partita giusta, di tecnica, una partita seria se no ne verremo fuori con le ossa rotte".

Con quarto posto e Coppa Italia stagione in linea con gli obiettivi?

"Il quarto posto non è ancora matematico. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci permette di giocarci un trofeo ed è comunque un obiettivo. Per il quarto posto è ancora lunga, facciamo un passo alla volta. Poi alla fine valuteremo il lavoro fatto, non solo sui risultati".

Ci saranno cambi a centrocampo?

"Dopo l'allenamento deciderò. Arthur non recupera, speriamo di riaverlo con il Venezia. Siamo i soliti, dopo l'allenamento valuterò chi far giocare. Ci sarà qualche cambio, a centrocampo dipende come stanno".

Come stanno McKennie e Locatelli?

"McKennie ha fatto I primi passi di corsa e va già meglio, ma dai primi passi a mettersi a disposizione passa ancora del tempo. Locatelli è ancora indietro non so se rientrerà per il finale di stagione".



Sulla crescita di Rabiot.

"Sta facendo meglio, pian piano si sta avvicinando anche al gol. Sta crescendo, è in fiducia, ha un motore diverso dagli altri e ha ancora tanti anni per poter far bene".

Morata e De Ligt giocano?

"De Ligt sta bene, ce la fa a giocare. Devo scegliere uno fra Bonucci e Chiellini".



In chiusura un pensiero per Stefano Tacconi, ricoverato in terapia intensiva: "Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più presto possibile".

Vedi anche juventus Raspadori chiama la Juve: "Mi piace giocare nel ruolo di Dybala"