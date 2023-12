Juventus, Allegri: "Non siamo stati lucidi in attacco. Var? Normale non ci sia uniformità" 

QUI JUVENTUS

Le parole del tecnico bianconero dopo il pareggio in casa del Genoa: "Quando c'è da finire l'avversario va fatto perché poi l'episodio contro può sempre capitare"

La Juventus non è andata oltre l'1-1 in casa del Genoa perdendo la possibilità di mettere pressione all'Inter capolista con un sorpasso in vetta alla classifica. "Non è facile giocare contro il Genoa - ha commentato Allegri a fine partita -, ma dobbiamo crescere nella concretezza perché solo così possiamo restare in cima alla classifica. Quando c'è da finire l'avversario va fatto, perché nel calcio poi l'episodio contro può sempre arrivare. Serviva più lucidità, ma è un punto importante che prosegue la striscia positiva e la prestazione mi ha reso contento".

Sulla sfida pende qualche dubbio su episodi arbitrali, ma Allegri non ha voluto commentare: "Massa e la squadra arbitrale ha lavorato bene. Ogni settimana ci sono episodi analoghi che vengono valutati in maniera diversa non dall'arbitro ma dal Var. Ci vorrebbe una linea guida più uguale per tutti altrimenti si entra nella soggettività anche con l'aiuto del video, cambia solo che la decisione viene spostata dal campo al video. È normale che non ci sia uniformità, perché sono episodi soggettivi e lo ripeto da diversi anni".

L'assenza di Rabiot in mezzo al campo ha penalizzato la Juventus: "Miretti come gli altri ha fatto una buona partita, ma tutti avremmo dovuto essere più lucidi. Dopo il vantaggio potevamo raddoppiare, anche dopo l'1-1 con Chiesa potevamo raddoppiare. Restiamo sereni e continuiamo a lavorare". Il rigore lo ha tirato Chiesa: "Hanno scelto tutto in campo, Vlahovic ha dato il pallone al compagno perché si vede che non era sereno, ma Dusan ha fatto una buona partita e deve stare tranquillo".