Juventus, Allegri: "Mi diverto a veder giocare questa squadra"

QUI JUVENTUS

Il tecnico bianconero dopo il successo sul Genoa: "Sbagliamo ancora troppi gol"

Due gol al Genoa, quinto posto agganciato e quarta vittoria nelle ultime cinque partite per la Juventus in Serie A. "Bisogna migliorare in fase realizzativa - ha commentato col sorriso Massimiliano Allegri a fine partita -, tra occasioni create e sfruttate abbiamo peggiorato le nostre statistiche. Sono contento di come abbiamo giocato e mi sono divertito, come a Salerno. Alla fine contano i risultati, ma visto che sbagliamo così tanti gol vuol dire che possiamo solo migliorare".

La Juventus ha ritrovato solidità difensiva: "Bentancur insieme a Locatelli fanno quantità e qualità, Manu sicuramente è più di qualità, Rodrigo è più di quantità, però direi che è bravo a giocare nel corto, sta migliorando nel lungo, credo debba migliorare nella visione periferica del gioco. Stasera sia lui che Manuel sono stati bravi, pur sbagliando a volte, a cercare di imbeccare subito gli attaccanti".

Il nuovo modulo studiato da Allegri prevede tre trequartisti alle spalle della punta: "Hanno grande libertà di movimento - ha commentato il tecnico a Dazn -, forse solo Kulusevski è un po' bloccato da Dybala. Bernardeschi ha più spazio e sta crescendo molto nel ruolo, ma siamo solo all'inizio. Stasera era importante vincere e farlo in questo modo, restando concentrati per novanta minuti".

Con questo successo la Juve aggancia il quinto posto: "Oggi contavano i tre punti. Quelle quattro davanti stanno andando molto bene, meritano le posizioni che hanno, poi magari a fine anno cambierà qualcosa, non lo so. Noi comunque abbiamo un obiettivo nostro che è quello di fare il massimo, di ottenere il massimo, perchè poi abbiamo da giocare gli ottavi di Champions, la Supercoppa, la Coppa Italia".

Il tecnico bianconero è stato protagonista di un battibecco con Morata al momento del cambio dello spagnolo: "Non avevo deciso di sostituirlo, è che poi ha preso l'ammonizione, continuava, quindi in quel momento ho preferito toglierlo, non è successo assolutamente niente. Anzi, mi dispiace perché comunque Alvaro ha fatto una bella partita tecnicamente, non era riuscito a fare gol, però stasera è stato bello vederlo giocare, come veder giocare tutta la squadra".