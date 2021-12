Juve, battibecco Allegri-Morata: "Stai facendo casino, devi stare zitto"

Una partita no, tra errori di misura e gol clamorosamente sbagliati - anche per via della grande serata di Sirigu -, il nervosismo crescente e, alla fine, il cartellino giallo per proteste e la sostituzione. La nottata di Alvaro Morata non è stata esattamente di quelle da ricordate soprattutto se a quanto si è visto sul campo si aggiunge lo scontro, a muso duro, avuto con Max Allegri nel momento del cambio. Tornando in panchina, infatti, lo spagnolo non ha nascosto la sua inquietudine e il tecnico bianconero non gliele ha mandate a dire: "Hai regalato un fallo, devi stare zitto!!", gli ha urlato Allegri afferrandolo per un braccio. E ancora: "Stai a far casino!". Il tutto mentre Morata ripeteva tra lo sconsolato e l'arrabbiato: "Cosa ho fatto!? Cosa ho fatto!?".