Juventus, Allegri senza sorprese contro la Lazio in Coppa Italia: torna Vlahovic col modulo delle certezze

VERSO JUVENTUS-LAZIO

Il tecnico dei bianconeri abbandona le "allegrate" e va sul sicuro, l'allenamento della vigilia scioglierà gli ultimi dubbi di formazione

È solo l'andata, ma la Juventus si gioca tanto nel match di Coppa Italia contro la Lazio. Nel primo dei due appuntamenti che concedono il pass per la finale della competizione, nonché il biglietto per la prossima Supercoppa Italiana a quattro, i bianconeri non possono sbagliare, così come non può più sbagliare Massimiliano Allegri, sempre più sulla graticola. Nel re-match contro i biancocelesti, a campo invertito, il tecnico cercherà di riprendersi la rivincita su Tudor che lo ha beffato all'ultima azione sabato all'Olimpico, perché dalla semifinale d'andata passa gran parte della stagione della Vecchia Signora. E allora Max sembra aver disegnato una Juve senza grossi esperimenti, ma basandosi sulle certezze del passato per ritrovare risultati che mancano da tanto, troppo tempo.

All'Allianz Stadium martedì sera dovrebbe quindi rivedersi il 3-5-2, modulo utilizzato in corsa anche all'Olimpico dopo i non pochi problemi ad adattarsi al 4-3-3, col ritorno dal 1' di Vlahovic. Assente a Roma per squalifica, il serbo riprenderà il suo posto in un attacco che senza di lui fatica a fare gol. Al suo fianco Chiesa e Kenan Yildiz si contendono la maglia da titolare, con l'italiano in leggero vantaggio sul 18enne turco che però scalpita per giocare dal 1'. Vedi anche juventus Juventus, Rabiot se la ride dopo la sconfitta: tifosi furiosi sui social

L'allenamento alla vigilia al JTC della Continassa scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che ha Allegri, con ballottaggi in un centrocampo che nel match di campionato non ha convinto il tecnico. In una Pasquetta al lavoro e in silenzio, col mister dei bianconeri che non parlerà in conferenza come già precedentemente deciso e comunicato ancor prima della sconfitta di sabato con i biancocelesti, gli interrogativi di Max sono sul fronte sinistro. Dopo la deludente prestazione di De Sciglio all'Olimpico, infatti, a contendersi la maglia dal 1' sulla corsia di sinistra sono Kostic e Iling Junior, col serbo pienamente recuperato e pronto a tornare in campo. Il 31enne è avanti nelle gerarchie, ma non è escluso il colpo di scena col 20enne britannico in campo dopo quanto fatto nella seconda frazione sabato. A completare il quintetto Rabiot, Locatelli, McKennie e Cambiaso che agirà sulla fascia destra. Vedi anche juventus Juve: Kostic ha recuperato, Alex Sandro e Alcaraz parzialmente in gruppo

In difesa, invece, nessun dubbio. In porta ci sarà il solito portiere di Coppa Perin e davanti a lui il trio composto da Gatti, Bremer e Danilo. L'allenamento odierno dirà qualcosa in più ad Allegri che, mettendo da parte ogni tipo di esperimento o "allegrata", vuole ritrovare il successo che manca dal 25 febbraio, proprio allo Stadium, contro il Frosinone. Tanto, troppo tempo senza sorridere per una Juventus che vuole puntare a mettere dalla sua il discorso qualificazione alla finale di Coppa Italia già dall'andata della semifinale. Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia: su Mediaset in esclusiva l'andata delle semifinali