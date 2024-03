Juve: Kostic ha recuperato, Alex Sandro e Alcaraz parzialmente in gruppo

JUVENTUS

Il centrocampista serbo ha smaltito l'influenza. Milik ancora out

© Getty Images Dopo la sconfitta arrivata nel finale contro la Lazio all'Olimpico, la Juventus è tornata subito in campo per un allenamento mattutino: c'è da preparare la semifinale di andata di Coppa Italia ancora contro la Lazio, in programma martedì sera all'Allianz Stadium alle 21 (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). Lavoro scarico per chi ha giocato contro i biancocelesti, lavoro in campo per il resto della squadra, che si è concentrata su possesso palla schierato, combinazioni d'attacco per la conclusione verso la porta e consueta partitella.

Per Allegri le buone notizie arrivano da Kostic, che ha recuperato dall'attacco influenzale e dunque è pronto per tornare a disposizione. Alex Sandro, alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra, e Alcaraz, fermo per una lesione a carico del muscolo bicipite femorale, hanno lavorato parzialmente in gruppo. Milik è ancora out. A Pasquetta la Juventus si allenerà al mattino.