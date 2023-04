Juventus, Allegri: "I punti si fanno in campo, vogliamo il secondo posto"

VERSO JUVENTUS-NAPOLI

Il tecnico bianconero parla alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro la capolista di Spalletti: "Avranno voglia di rivalsa"

La Juventus di Allegri attende il Napoli di Spalletti all'Allianz Stadium forte di una semifinale di Europa League conquistata e del piazzamento in Champions ritrovato in settimana. "Noi i punti dobbiamo farli in campo senza altri condizionamenti - ha commentato Allegri alla vigilia del match -. Vogliamo il secondo posto della Lazio e arrivare in fondo alle coppe". Gli azzurri arrivano dall'eliminazione in Champions: "Squadra forte che ha ucciso il campionato, avranno voglia di rivalsa".

LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

Che Napoli si aspetta?

Una squadra che si sta avviando a vincere lo scudetto al termine di un campionato straordinario che sta vincendo meritatamente. Sarà una gara dura contro una squadra tosta, eliminata dalla Champions pur giocando bene e che vorrà fare punti per vincere lo scudetto il prima possibile. Noi dobbiamo cercare di restare nelle prime quattro e come obiettivo abbiamo il secondo posto.

Come stanno Bremer e De Sciglio?

I convocati li decido domenica mattina perché devo vedere come si è ripreso Bremer, che non ha niente. Bonucci e Rugani stanno bene ed eventualmente giocherà uno di loro due. De Sciglio è a disposizione.

Cosa è accaduto dalla gara dell'andata a oggi?

Abbiamo dovuto resettare tutto pensando ai 15 punti di penalizzazione per riadattarci alla classifica per risalire la china. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, ma ora dobbiamo fare meglio perché possiamo cercare di arrivare secondi e in finale di Coppa Italia ed Europa League.

Chiesa titolare?

Bisogna vedere come ha recuperato dai novanta minuti di Lisbona.

Il problema gol per gli attaccanti

È un momento in cui le punte hanno difficoltà e sono meno fortunati, ma abbiamo attaccanti bravi che ci daranno una grossa mano coi loro gol.

Che giocatore toglierebbe al Napoli

Non so chi mancherà a Spalletti, ma non decido io. Già giocheranno senza 2-3 indisponibili...

Quanta voglia di riscatto c'è dopo l'andata?

Non vogliamo il riscatto, ma abbiamo voglia di battere la prima in classifica che ha dimostrato la propria forza in Italia e in Europa mantenendo un ruolino di marcia impressionante in campionato.

Un pensiero alla Coppa Italia

Bisogna essere bravi a gestire tutto nelle ultime partite di campionato e coppe, cercando di riempire tutto maggio. Pensiamo al Napoli, poi alla Coppa Italia ci penseremo. L'importante è che tutti stiano bene, poi con cinque sostituzioni si gestisce tutto. L'importante è vincere contro il Napoli.

Regolarità del campionato

Noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in campionato, i condizionamenti ci sono stati ma non servono alibi. Ora dobbiamo pensare a fare al meglio quello che resta da fare.

Il nuovo giudizio extracampo

Noi come sempre i punti dobbiamo farli sul campo e da qui alla fine bisogna fare il meglio possibile per raggiungere il nostro obiettivo che è giocare la prossima Champions League.

Il condizionamento generale della penalizzazione

Sarebbe troppo facile sapere cosa sarebbe successo senza la penalizzazione. C'è stato un lavoro quotidiano che ha portato la crescita di tutti, trovando un equilibrio di squadra. Non si può sapere cosa sarebbe successo senza quei punti tolti. Conta solo una cosa, cioè che sul campo i ragazzi hanno fatto cose importanti, ma ora ci servono altri punti.

Il digiuno di Vlahovic

Non sono preoccupato e l'ho visto sereno. Ha trovato difficoltà in questa stagione in un percorso di crescita, ma non è che ora Dusan è scarso. Come tutti deve migliorare e in questo momento non è fortunato, ma deve stare tranquillo perché non è lui l'unico responsabile della Juventus.

Il momento del gruppo

Dobbiamo recuperare energie dopo la trasferta in Portogallo. C'è voglia di arrivare in fondo, perché non abbiamo completato il lavoro.

Futuro di Rabiot

Ha ancora margini di miglioramento pur essendo cresciuto molto. Sta facendo una stagione straordinaria.

Le mosse di Pioli per fermare il Napoli

Napoli-Milan è stato un ottimo match tecnicamente e tatticamente. Troveremo un Napoli con voglia di rivalsa per questa eliminazione.