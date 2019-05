Juventus, Allegri concede 4 giorni di riposo prima della Roma

04/05/2019

Dopo le frasi pronunciate da Claudio Ranieri in conferenza sulla possibilità che la Lazio 'si scansi' con l'Atalanta (e la relativa inchiesta aperta dalla Figc ), tocca ad un altro tecnico incendiare la corsa alla prossima Champions League : Massimiliano Allegri . Il tecnico della Juventus , che avendo già vintolo scudetto non ha più nulla da chiedere al campionato, dopo il derby pareggiato col Torino ha infatti deciso di concedere ai suoi giocatori ben quattro giorni di riposo .

Una decisione comprensibile e sensata, se non fosse però che i campioni d'Italia giocano ancora l'importantissimo ruolo di 'arbitro' nella lotta ai primi quattro posti. Dopo aver fermato i granata di Mazzarri, CR7 e compagni nella prossima giornata affronteranno infatti la Roma e il 19 maggio ospiteranno l'Atalanta allo Stadium.

Ecco perché la decisione di Allegri, che ha fissato la ripresa degli allenamenti per il pomeriggio di mercoledì 8 maggio, non è affatto piaciuta a molti tifosi di Milan, Inter, Lazio e Atalanta, che sui social network hanno espresso tutto il loro disappunto per la 'settimana leggera' che aspetta i bianconeri.

Se il lavoro sarà meno intenso del solito, la Juventus potrebbe comunque andare a Roma avendo recuperato alcuni giocatori che erano indisponibili nel derby: durante la settimana infatti rientreranno in gruppo Emre Can, Bentancur e probabilmente anche Paulo Dybala. Ancora in dubbio invece Alex Sandro