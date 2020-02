Juventus, Agnelli: "Porte chiuse in Juve-Inter? La salute prima di tutto"

Sulla questione Coronavirus e sulla possibilità di giocare a porte chiuse le partite si Serie A, a cominciare dalla prossima giornata, è intervenuto anche il presidente della Juventus, Andrea Agnelli: "Pensare a Juve-Inter in uno stadio diverso è complicato, ancora di più per la storia che rappresenta questa partita - ha detto ai microfoni di Radio 24 - In questo momento la priorità è la tutela della salute pubblica. Partendo da questo presupposto c'e' un dialogo in corso con le autorità, ma qualunque decisione sarà presa, è importante che sia a tutela della salute pubblica. Se ci fosse imposto di giocare a porte chiuse, sarebbe la scelta giusta".