St Pauli-Verona: le formazioni ufficiali dell'amichevole

St.Pauli-Verona alle ore 16, ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole:
ST. PAULI (3-4-2-1): Vasilij, Wahl, Sands, Smith, Sinani, Pyrka, Fujita, Oppie, Dzwigala, Hountondoji, Pereira Lage Allenatore: Alexander Blessin
A disposizione: Voll, Saliakas, Ceesay, Stevens, Afolayan, Banks, Ahlstrand, Ritzka, Metcalfe, Schmidt
VERONA (3-5-2): Montipo; Nunez, Ebosse, Valentini; Tchatchoua, Suslov, Serdar, Bernede, Frese; Livramento, Giovane Allenatore: Paolo Zanetti
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Vermesan, Niasse, Fallou, Charlys, Slotsager, Kastanos, Kurti, Lambourde, Ajai, De Battisti
