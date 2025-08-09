Fiorentina, Pioli: "Stiamo lavorando bene ma dobbiamo alzare il livello"

"La sensazione è che stiamo lavorando bene e c'è un gruppo disponibile e recettivo anche se ovviamente dobbiamo migliorare in diverse cose ma l'importante è il gruppo serio volenteroso e unito. Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale perché saremo impegnati tra 10 giorni, e sarà un impegno importante e complicato". Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la sfida contro il Manchester United all'Old Trafford. "Come sta Mandragora? Ha avuto un trauma contusivo al ginocchio e che gli ha fatto perdere un po' di lavoro ma sta recuperando. Gli altri hanno lavorato bene, la squadra riesce a riconoscere alcune situazioni anche se siamo all'inizio. Non dobbiamo soffermarci troppo su questa partita perché la prossima sarà diversa. Ho visto la sfida delle avversarie di Conference e la squadra ucraina gioca bene, sarà una prova dura ma cercheremo di lavorare per presentarci bene", ha proseguito. "Sohm? Ha motore, qualità senso del gioco e dell'inserimento, ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco. Mi è piaciuto come si è mosso, tutta la squadra ha sofferto ma si è mossa bene in tutte e due le fasi", ha proseguito Pioli.