Juventus a Trieste senza Sarri e Ronaldo. De Ligt c'è, ma non gioca

L'AMICHEVOLE

Maurizio Sarri stavolta dà forfeit. A Villar Perosa aveva avuto un malore che però non gli aveva impedito di sedersi in panchina per il tradizionale test in famiglia della Juve, il perdurare dell'influenza lo costringe a rinunciare all'amichevole di Trieste, oltretutto chiesta e voluta da lui come ultimo appuntamento estivo prima del debutto ufficiale in campionato di sabato prossimo a Parma. Juve, De Ligt corre verso la prima di campionato

Stasera (ore 20.30), la Juve sarà dunque senza allenatore al Nereo Rocco come comunicato dallo stesso il club. "Sarri non partirà con la squadra in quanto ancora affaticato dalla sindrome influenzale degli ultimi giorni".

I convocati per il match sono 24, tra questi c'è, che mercoledì non era sceso in campo, mentre com'è noto mancherà, vittima di un problema muscolare che teoricamente dovrebbe smaltire in tempo per giocare al Tardini tra una settimana. L'olandese, comunque, non dovrebbe giocare e per la prima volta nella stagione dovrebbe rivedersi la coppia, che, viste le difficoltà di ambientamento del nuovo acquisto, potrebbe essere quella titolare anche in campionato nelle prime due giornate. I due difensori sono gli unici reduci, insieme a Buffon, dello scudetto vinto proprio a Trieste nel 2012, il primo degli otto consecutivi conquistati della Juve.

Sarà interessante capire quali uomini giocheranno dall'inizio, visto che, CR7 a parte e mercato permettendo, molto probabilmente saranno anche quelli che vedremo dal primo minuto anche a Parma