Juventus, 40 punti 14 partite: record per la Serie A

01/12/2018

I tre gol segnati sul campo della Fiorentina hanno portato in dote alla Juventus non solo la tredicesima vittoria in campionato ma anche un altro record : nessuna squadra, da quando la Serie A assegna tre punti a vittoria, aveva mai realizzato quaranta punti dopo quattordici giornate . I bianconeri viaggiano a 2,8 punti di media a partita , che li proietterebbero a fine campionato a 108 punti : l'attuale record è sempre della Juve, quella di Conte, che nel 2013/14 ne mise insieme 102.

La Juve inoltre rimane l'unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ad essere ancora imbattuta in trasferta del 2018 con una media punta esterni nell'anno solare di 2,7. Fiore all'occhiello è ovviamente Cristiano Ronaldo che ha messo a segno il decimo gol in campionato in 14 partite: l'ultimo ad arrivare in doppia cifra dopo così poche giornate, nella sua prima stagione juventina, fu John Charles nel 1957/58.