Serie A, Fiorentina-Juventus 0-3: bianconeri a +11 sul Napoli

01/12/2018 di CESARE ZANOTTO

Ennesima prova di forza per la Juventus, che vince in casa della Fiorentina e sale a quota 40 punti in campionato: il Napoli, che sfiderà lunedì l'Atalanta, è staccato di 11 punti. Al Franchi finisce 3-0 per i bianconeri, che passano in vantaggio nel primo tempo grazie a Bentancur (31') e poi trovano il raddoppio nella ripresa con Chiellini (69'). A chiudere i conti ci pensa Cristiano Ronaldo con un rigore al 79'.

LA PARTITA

Paziente, consapevole, matura, solida, forte. E' una Juve che fa paura e che in Italia non ha rivali di alcun tipo. Anche al Franchi emerge lo strapotere di una splendida orchestra nella quale possono variare moduli e interpreti, ma tanto il risultato non cambia mai. L'uomo del match stasera si chiama Rodrigo Bentancur, piazzato in regia per fare rifiatare Pjanic e protagonista di una prestazione straordinaria. L'uruguaiano imposta, difende, fa valere il fisico, si inserisce e colpisce come al minuto 31, quando indirizza la gara con un'iniziativa mica male: uno-due con Dybala fuori dall'area, finta e dribbling su Pezzella e poi sinistro all'angolino che beffa Lafont per lo 0-1. Solo applausi.



La Juve si presenta con un teorico 4-3-3, ma sono soltanto cifre. Perché Dybala, come spiegato ieri da Allegri in conferenza stampa, agisce da "tuttocampista" tra le linee e Cristiano stringe spesso verso il centro, facendo allargare Matuidi e Cuadrado. Un atteggiamento che non dà riferimenti ai padroni di casa, i quali scelgono di partire abbastanza coperti con Gerson avanzato in attacco ed Edimilson in mediana. Chiesa parte largo a sinistra e viene ben controllato da De Sciglio, mentre Simeone prosegue con il lungo digiuno di gol (due centri in campionato, l'ultimo due mesi e mezzo fa) nonostante una clamorosa occasione al 35': il Cholito, dopo un tiro di Benassi deviato, si trova a due passi da Szczesny ma non trova l'impatto con la sfera.



La Fiorentina nella ripresa, almeno per i primi 20 minuti, ha tutta un'altra energia che però produce soltanto un paio di conclusioni abbastanza centrali e poco altro. Questa Juve invece sa soffrire, per poi colpire all'improvviso chiudendo la partita: Chiellini, sugli sviluppi di un corner, gira con il destro e beffa Lafont al 69', poi Cristiano Ronaldo chiude definitivamente il match con il rigore al 79' (fallo di mano di Edimilson su cross di Mandzukic). Uno 0-3 fin troppo pesante per la Viola, che con due k.o. e cinque pareggi nelle ultime sette partite è sprofondata in una crisi che non sembra avere più fine.

LE PAGELLE



Bentancur 8 - Prova di spessore in regia, dove concede un turno di riposo a Pjanic. Fisico, qualità e intelligenza, più un gol bellissimo.



Cristiano Ronaldo 7 - Non butta via un pallone che sia uno. Si smarca, si muove, alterna giochi di prestigio ad appoggi semplici, tenendo sempre in ansia la difesa viola. Dal dischetto non perdona: sono 10 in campionato.



Chiellini 7,5 - Impressionante in fase difensiva, letale in attacco. Torna a segnare in Serie A dopo due anni.



Simeone 5 - Molto negativo il primo tempo, nel quale fallisce anche un'enorme occasione. Reagisce leggermente nella ripresa, dandosi da fare spalle alla porta o largo a destra. Resta il fatto che è un centravanti e non segna dal 19 settembre...



Edimilson 5 - Lento e spesso fuori posizione. La sua presenza serve a ben poco.



Chiesa 5,5 - Pioli lo fa partire largo a sinistra e anche questa scelta non si rivela azzeccata. Solito impegno notevole, poca concretezza.

IL TABELLINO



FIORENTINA-JUVENTUS 0-3

Fiorentina (4-3-3): Lafont 5; Milenkovic 5,5, Pezzella 5,5, Vitor Hugo 5, Biraghi 5,5; Benassi 5,5 (20' st Pjaca 5,5), Edimilson 5, Veretout 5,5; Gerson 5,5 (35' st Thereau sv), Simeone 5, Chiesa 5,5.

A disp.: Dragowski, Norgaard, Laurini, Ceccherini, Hancko, Dabo, Sottil, Eysseric, Mirallas, Vlahovic. All.: Pioli 4,5

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; De Sciglio 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 7,5, Cancelo 6,5; Cuadrado 6,5 (39' st Douglas Costa sv), Bentancur 8, Matuidi 6,5; Dybala 6,5, Mandzukic 6 (43' st Kean sv), Cristiano Ronaldo 7 (35' st Bernardeschi sv).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Benatia, Rugani, Spinazzola, Pjanic. All.: Allegri 7

Arbitro: Orsato

Marcatori: 31' Bentancur (J), 24' st Chiellini (J), 34' st rig. Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: Mandzukic, Bentancur, Cristiano Ronaldo (J); Edimilson, Vitor Hugo, Milenkovic, Pezzella, Thereau, Veretout (F)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

• La Juventus - unica squadra dei cinque maggiori campionati europei ancora imbattuta fuori casa nel 2018 - si conferma la formazione con la più alta media punti esterni nell’anno solare in corso (2.7). • La Juventus ha ottenuto 40 punti nelle prime 14 giornate della Serie A 2018/19: record nella storia della competizione dopo altrettante partite giocate. • La Juventus ha segnato almeno due reti in ognuna delle sette trasferte stagionali in Serie A. • Prima di Cristiano Ronaldo, l'ultimo esordiente della Juventus che aveva segnato almeno 10 reti in Serie A dopo le prime 14 partite di squadra era stato John Charles nel 1957/58. • La Juventus ha vinto sette delle ultime otto partite disputate in Serie A contro la Fiorentina (1P). • Per la prima volta in questo campionato, la Juventus non ha effettuato tiri nel corso dei primi 10 minuti di gioco. • Rodrigo Bentancur ha effettuato quattro tiri nei primi tempi di questo campionato: due dei quali sono terminati in rete. • L'ultima rete di Giorgio Chiellini in Serie A era stata segnata a ottobre 2016, sempre su assist di Juan Cuadrado. • L'ultimo assist servito da Paulo Dybala in campionato risaliva ad aprile al Meazza contro l'Inter. • Leonardo Bonucci ha disputato la sua 300ª partita da titolare in Serie A.

