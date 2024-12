Juve: Vlahovic, il rientro è vicino. Ma sul fronte rinnovo tutto tace

Finalmente Vlahovic. Fermo dal 18 novembre per un problema muscolare accusato nel finale della sfida tra la sua Serbia e la Danimarca, quando aveva sentito tirare i flessori della coscia sinistra, la Juve e Thiago Motta sono pronti a ritrovare l'attaccante in occasione della sfida di sabato all'Allianz Stadium contro il Bologna: attesi il suo ritorno in gruppo dopo il lavoro a parte di martedì e il conseguente recupero per la gara contro i rossoblù. Dopo i tre pareggi contro Milan, Aston Villa (senza gol) e Lecce (1-1) e un'emergenza (viste anche le assenze di Milik e di Nico Gonzalez) che ha costretto Motta a inventarsi di volta l'attacco, la Juve aspetta i suoi colpi per tornare alla vittoria. Resta da valutare se il serbo - cui gli esami avevano subito escluso lesioni - potrà rientrare subito dal 1' o a partita in corso.