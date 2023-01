Batosta Juve: l'ultima volta che ha preso 5 gol era nel 1993 contro il Pescara di Allegri

STATISTICHE BIANCONERE

Era la penultima partita di campionato e il primo gol del 5-1 degli abruzzesi lo firmò proprio Max su rigore

© Da video In casa Juve il 5-1 di Napoli brucia. Un'umiliazione del genere, del resto, i tifosi bianconeri in Serie A non la vedevano da ben trent'anni. L'ultima volta che la Juve ha incassato cinque gol in una gara di campionato prima della batosta del Maradona era infatti il 1993. Esattamente il 30 maggio. Allora i bianconeri persero 5-1 alla penultima giornata contro un Pescara già retrocesso. Una sconfitta che per ironia della sorte porta la firma anche di Allegri. Dopo il gol di Ravanelli in avvio, infatti, la goleada abruzzese in rimonta iniziò con un rigore proprio di Max al 32'. Il resto del lavoro lo fecero Stefano Borgonovo, Massimo Carrera, Antonio Martorella e Ottavio Palladini, segnando cinque gol che rimasero nella storia delle statistiche bianconere. Fino allo show di Osimhen e Kvaratskhelia.

Vedi anche juventus Il bunker Juve crolla a Napoli, Allegri sbaglia tutto e il "corto muso" non basta

In precedenza la Juve aveva già incassato un altro 5-1 contro il Napoli nel settembre del 1990, ma tutto era successo in Supercoppa Italiana con Maifredi in panchina. Allora a trafiggere la difesa bianconera ci pensarono Silenzi (doppietta), Careca (doppietta) e Crippa. Di Baggio invece l'unico gol per la Juve. Ma non è tutto qui. Parlando ancora di pokerissimi o "cinquine" che dir si voglia incassate dai bianconeri, bisogna infatti riavvolgere il nastro fino al 20 novembre 1988, quando il Napoli di Maradona vinse 5-3 a Torino grazie a una tripletta di Careca e alle reti di Renica e Carnevale.