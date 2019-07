Juve, tutti i nomi dello staff di Sarri: ufficiale, c'è Tognaccini

10/07/2019

La Juventus ha ufficializzato i componenti dello staff di Maurizio Sarri: tra vice (Giovanni Martusciello), collaboratori tecnici, allenatori dei portieri e preparatori atletici saranno in 13 ad occuparsi della prima squadra e il numero sale a 19 considerando Sport science e match analysis. Confermata la presenza di Daniele Tognaccini, ex Milan, come responsabile della preparazione atletica. Non c'è Andrea Barzagli.