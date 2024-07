Juve, Todibo è il nome nuovo per la difesa | Per le cessioni asse caldo con la Roma

Manovre bianconere

Il francese del Nizza è l'alternativa a Calafiori, diretto all'Arsenal. Con i giallorossi si parla non solo di Federico Chiesa

© afp Proseguono le manovre della Juve sul mercato. In difesa, abbandonato il sogno Calafiori ormai in orbita Arsenal, e con Bremer che non ha fatto chiarezza sul suo futuro, spunta un nome nuovo per i bianconeri: Jean-Clair Todibo, 24enne francese del Nizza. La prima alternativa è il polacco Jakub Kiwior dell'Arsenal. A centrocampo, con Douglas Luiz già fatto e Khephren Thuram che dovrebbe firmare in settimana, il grande obiettivo resta sempre Koopmeiners. E occhio alle possibili uscite di Chiesa, Soulé e Arthur.

Il discorso Todibo è semplice: il difensore è in uscita dal Nizza, tanto che sembrava praticamente già un nuovo giocatore del Manchester United per una cifra di 40 milioni. Affare però bloccato per questioni burocratiche (inglesi e francesi hanno la stessa proprietà e la prossima stagione giocheranno entrambe l'Europa League, motivo per cui la Uefa dice no agli scambi di mercato tra queste due squadre). Restano ferme la volontà del giocatore di provare una nuova esperienza e la disponibilità del Nizza a cederlo, ma di fronte alla giusta offerta, appunto, quei 40 milioni che lo United aveva già messo sul tavolo. Giuntoli vorrebbe un prestito con obbligo o diritto di riscatto ma resta da capire se al club della Costa Azzurra possa andare bene. Todibo, da parte sua, aspetta volentieri la Juve.

Non si dovesse arrivare a Todibo, compagno di squadra di Thuram che invece è atteso nei prossimi giorni a Torino, il nome sulla lista è quello di Kiwior, che potrebbe lasciare l'Arsenal a maggior ragione se a Londra sbarcasse davvero Calafiori.

Il restyling di centrocampo è a buon punto con Douglas Luiz e Thuram: resta il pezzo pregiato, quel Koopmeniers grande obiettivo ma per cui bisogna trovare l'intesa con l'Atalanta, che non intende privarsi facilmente del suo gigante.

Sul fronte delle uscite si scalda l'asse con la Roma: Federico Chiesa, con il contratto in scadenza nel 2025, è destinato alla partenza e a De Rossi piace molto (i due club hanno un'intesa di massima, resta da capire la volontà dell'esterno). Così come a Thiago Motta piace Tammy Abraham, che a Torino farebbe il vice Vlahovic, al posto di Milik. A Trigoria apprezzano molto anche un altro juventino, l'argentino Matias Soulé, che dopo aver fatto vedere cose interessanti nell'ultima stagione al Frosinone, è alla ricerca della giusta collocazione per far esplodere il suo talento. Alla Roma sarebbe stato proposto anche Arthur, rientrato a Torino dopo una buon annata alla Fiorentina ma, di fatto, un esubero per Giuntoli: vista la risposta freddina della Roma, il brasiliano ex Barcellona potrebbe finire in Premier.