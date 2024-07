Calafiori, l'Arsenal sbaraglia la concorrenza: in settimana può chiudere

IL COLPO

Gunners in pole per il difensore del Bologna, cui ha offerto 47 milioni di euro

© ipp Riccardo Calafiori è molto vicino a vestire la maglia dell'Arsenal, che nelle ultime ore avrebbe fatto pervenire al Bologna un'offerta di 47 milioni di euro. Una mossa che avrebbe fatto balzare i Gunners in pole nella corsa al difensore rossoblù che vede coinvolte anche Psg e Chelsea. Sulle tracce del giocatore c'era anche la Juventus. Già in settimana l'operazione Arsenal-Calafiori potrebbe andare in porto.

"Calafiori proveremo a tenerlo. Se dovessero arrivare richieste importanti ci dovremo pensare, non dico che lo daremo perché il presidente si è esposto dicendo che vuole tenere tutta la squadra, ma sicuramente delle valutazioni le faremo", ha detto qualche giorno fa il responsabile dell'area tecnica del Bologna, Giovanni Sartori. E la proposta importante è arrivata dall'Arsenal, che con i 47 milioni messi sul tavolo si è avvicinata tantissimo alla richiesta di 50 fatta dal club emiliano per il giocatore. Il Bologna, in caso di cessione, dovrà dirottare il 40% dell'incasso al Basilea, da cui è arrivato a titolo definitivo un anno fa per 4 milioni più bonus. La Juve, che voleva il giocatore, negli ultimi giorni si è defilata di fronte all'elevato costo dell'operazione e alla forte concorrenza delle big europee.