Juve, senti Bremer: "Il mio futuro dopo la Copa America"

Il difensore brasiliano: "Felice di sapere che mi hanno cercato grandi club, ne parlerò col mio agente"

Il mix di interviste rilasciate dal ritiro della nazionale a testate straniere spesso produce dichiarazioni di un certo peso, che poi i protagonisti magari si affrettano a smontare se non smentire. Resta che le parole di Gleison Bremer dal Brasile hanno fatto preoccupare i tifosi della Juventus: "Il mio futuro? Ho letto dell'interesse di alcune squadre e fa piacere di sapere che club con così tanta storia mi seguono ma la verità è che ne parlerò con i miei agenti dopo la Copa America. Ora sono concentrato qui e lascio la questione ai miei agenti". Su Bremer ci sarebbe l'interesse del Manchester United, che però sembra più che altro puntare su de Ligt.

Il difensore brasiliano, parlando ad As, comunque apre le porte a Thiago Motta in qualche modo confermando la sua voglia di restare alla Juventus: "Sarà ben accolto dallo spogliatoio, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il prima possibile. Allegri? Gli auguro tutta la fortuna del mondo, sono cose normali nel calcio: ho imparato molto da lui e sono sicuro che continuerà ad avere successo".

Così Bremer sulla stagione appena passata: "Il saldo è positivo, nel girone di andata ma abbiamo fatto benissimo anche se da gennaio abbiamo perso qualche punto di troppo lungo la strada in campionato, non riuscendo così a lottare per lo scudetto. Ma abbiamo vinto la Coppa Italia, una gioia che ci siamo meritati".

Così invece sulla stagione che deve iniziare: "A poco a poco stiamo aiutando la Juve a tornare protagonista, spero che sarà un'annata di grande gioia per noi come per i tifosi".

