Douglas Luiz, il gesto commovente: mandate 700 ceste di cibo nella favela. Lo juventino: "Sono uno di voi"

Douglas Luiz non ha dimenticato da dove viene, e in occasione del Natale ha deciso di mandare 700 cesti natalizi pieni di cibo agli abitanti della favela di cui è originario, quella di Maré nella zona nord di Rio de Janeiro. Della distribuzione dei cesti si sono occupati personalmente il padre, i fratelli e il cognato del calciatore, impossibilitato a essere presente di persona in quanto impegnato con la Juventus.