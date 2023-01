Juve, si svuota l'infermeria: test col Fossano per Pogba, Vlahovic e Cuadrado

REPORT BIANCONERO

I tre hanno preso parte all'amichevole di 45' dopo l'allenamento della mattinata e continuano a prepararsi al rientro a pieno regime

© Getty Images In casa Juve si svuota l'infermeria e Massimiliano Allegri presto avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi della rosa. Secondo quanto riportato dal club bianconero, dopo l'allenamento mattutino, Dusan Valhovic, Paul Pogba e Juan Cuadrado hanno preso parte al test di 45' contro il Fossano. Una sgambata per riprendere confidenza col ritmo gara e testare sul campo la reale tenuta dei tre dopo i rispettivi infortuni proseguendo il programma di recupero in vista della prima convocazione. Una grande notizia per Allegri, che con Vlahovic, Pogba e Cuadrado a disposizione potrà aumentare il tasso tecnico e fisico della squadra e utilizzare più soluzioni tattiche.

Il graduale ritorno di Pogba, Vlahovic e Cuadrado, dunque, procede come previsto. Il centrocampista, l'attaccante e l'esterno stanno lavorando bene insieme al resto della squadra e presto, salvo colpi di scena, saranno nuovamente arruolabili. Tre pedine importantissime per i bianconeri, che dall'inizio del 2023 hanno avuto un po' gli uomini contati sia sulla corsia destra, sia in attacco. Al momento non è ancora chi dei tre sarà subito a disposizione di Allegri, ma l'impressione è che ormai sia questione di giorni, al massimo un paio di settimane. Senza ulteriori intoppi, infatti, Dusan, Juan e Paul dovrebbero essere convocati per le prossime sfide dei bianconeri entro la fine di gennaio.