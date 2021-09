Juve, Szczesny: "Le critiche? La mia forza è non pensarci"

QUI JUVE

Il portiere bianconero dal ritiro della Polonia: "Bisogna sempre guardare avanti, io mi concentro su questo"

Wojciech Szczesny prova a mettersi alle spalle le critiche una volta per tutte. Il portiere polacco era finito nel mirino dei tifosi dopo i due macroscopici errori contro l'Udinese, nella gara d'esordio stagionale della Juventus, ma dal ritiro della sua nazionale ha ribadito di voler guardare oltre: "Uno dei miei punti di forza è sempre stato quello di estraniarmi dai giudizi, positivi o negativi che siano - ha spiegato in conferenza stampa -. Spesso i due estremi sono esagerati e la verità sta da qualche parte nel mezzo". Getty Images

Szczesny appare dunque totalmente concentrato sui prossimi appuntamenti, che per la Polonia sono la sfida con San Marino di questa sera e soprattutto quella con l'Inghilterra di mercoledì prossimo. Dopodiché sarà il momento di tornare a concentrarsi sugli impegni con la Juve, attesa da un trittico di gare fondamentali come quelle con Napoli, Malmoe in Champions e poi Milan. Importanti occasioni di riscatto non solo per la squadra di Allegri, ma anche per lui.

"Bisogna sempre guardare avanti e pensare alle partite successive, mi concentro su questo - il messaggio di Tek -. Non presto attenzione agli stimoli esterni".