Juve, Spalletti ne ritrova tre ma è di nuovo in ansia: si fermano Celik e Zhegrova

La Juventus tornerà oggi ad allenarsi alla Continassa dopo il periodo di stop concesso da Spalletti. Il tecnico bianconero dovrebbe riabbracciare tre calciatori: Conceiçao, Cambiaso e Nico Gonzalez. Si tratta di rientri importanti, in attesa del ritorno di tutti i nazionali impegnati in giro per il mondo. A proposito: si registra un po' d'ansia in merito alle condizioni di Celik, fermatosi durante il riscaldamento prima di Francia-Turchia.
L'esterno, che era tornato proprio a Firenze prima della sosta, potrebbe aver accusato uno stiramento: il quadro sarà più chiaro dopo gli accertamenti medici che l'ex Roma svolgerà al JMedical. Da verificare inoltre, anche le condizioni di Zhegrova che domenica ha lasciato il ritiro del Kosovo per infortunio: non prenderà quindi parte al match con l'Irlanda in programma martedì sera.
Tornando su Conceiçao, il lusitano sarà a piena disposizione per il Venezia (si gioca domenica alle ore 12,30): non è da escludere che l'ex Porto venga schierato dal primo minuto. Da capire invece come si agirà sul fronte Nico Gonzalez: possibile che Spalletti si muova con cautela per evitare ricadute.