Juve, Spalletti ne ritrova tre ma è di nuovo in ansia: si fermano Celik e Zhegrova

L'esterno, che era tornato proprio a Firenze prima della sosta, potrebbe aver accusato uno stiramento: il quadro sarà più chiaro dopo gli accertamenti medici che l'ex Roma svolgerà al JMedical. Da verificare inoltre, anche le condizioni di Zhegrova che domenica ha lasciato il ritiro del Kosovo per infortunio: non prenderà quindi parte al match con l'Irlanda in programma martedì sera.