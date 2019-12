Juve, sollievo Bentancur: "L'infortunio non è grave"

Niente danno oltre la beffa in casa Juve. Il giorno dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio, è arrivata una buona notizia: l'infortunio al ginocchio patito da Rodrigo Bentancur, che lo ha costretto ad uscire nel corso del primo tempo all'Olimpico, non è grave. "Mi sono sottoposto a una risonanza per conoscere l’entità dell’infortunio e fortunatamente non è grave. Grazie a tutti per i messaggi di affetto, tornerò molto presto!", ha scritto il centrocampista bianconero.