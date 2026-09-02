Inter, Marotta su Baccin ds: "Scelta innovativa nel segno della continuità"

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale, Marotta ha commentato così la nomina di Dario Baccin a nuovo Chief Sport Officer del club: "Dario conosce bene il Club ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà e io abbiamo pensato per lui - le parole del presidente -. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale. Dario da molti anni è parte fondamentale dell'area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell'Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un'ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club".