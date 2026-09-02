Ausilio saluta l'Inter: "Non potrò mai staccarmi da questi colori"

02 Set 2026 - 19:12
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"Dopo 28 anni indimenticabili, è arrivato il momento più difficile: salutare quella che per me non è mai stata una semplice squadra, ma una seconda pelle". Si apre così la lunga lettera di ringraziamento all'Inter di Piero Ausilio pubblicata sul sito del club nerazzurro. "In quasi tre decenni ho dato all'Inter ogni singolo secondo della mia vita, ogni energia, ogni battito. L'Inter è nel mio sangue, è l'aria che ho respirato ogni giorno", aggiunge Ausilio nel giorno della risoluzione consensuale del suo contratto. Ausilio rigrazia i tifosi "anima pulsante di questa maglia", dirigenti "che negli anni mi hanno dato fiducia" oltre a allenatori e giocatori che hanno permesso di vincere trofei come "la Seconda Stella nerazzurra". "Lascio questo ruolo, ma non potrò mai staccarmi da questi colori. Oggi non si chiude solo un capitolo professionale: si separa un pezzo della mia anima da ciò che ho amato di più", conclude Ausilio.

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