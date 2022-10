Juve, senti il ct della Serbia: "Questo gioco frena Vlahovic"

L'INTERVISTA

Dragan Stojkovic critica i bianconeri dopo aver assitito al derby col Torino: "Un centrocampo che fa poca intensità e trova troppo difficolta a verticalizzare"

L'ex centrocampista Dragan Stojkovic (una stagione anche a Verona a inizio anni '90) è oggi il commissario tecnico della Serbia e sabato era sugli spalti dell'Olimpico Grande Torino per assistere al derby tra Toro e Juve e in particolare valutare lo stato di forma di Kostic e di Vlahovic, attesi tra poche settimane dal Mondiale con la loro nazionale. Il ct ha poi commentato il match in un'intervista a Libero, senza risparmiare qualche critica per i bianconeri: “É una squadra diversa da quella che conoscevo io - ha detto - meno forte in difesa anche perché mal protetta da un centrocampo che fa poca intensità e trova troppo difficolta a verticalizzare".

"In questo modo Vlahovic viene frenato nella sua caratteristica migliore, che è quella di aggredire la profondità con il suo scatto da centometrista”, ha aggiunto Stojkovic, che invece sulla stracittadina tra granata e bianconeri ha dichiarato: "Essendo un derby si poteva prevedere più lotta che gioco, e così è stato. Nessuno si è messo in particolare evidenza, nemmeno Vlahovic nonostante sia stato autore del gol che ha permesso alla Juve di vincere”.

Sabato non era in campo, ma c'è un altro serbi di cui ultimamente si parla sempre più spesso in chiave Juventus, Sergej Milinkovc-Savic: "Se starebbe bene in bianconero? Assolutamente sì, non c'è dubbio. E' giovane, ma ha già una grandissima esperienza in Serie A, un campionato molto difficile", ha dichiarato il ct intervistato da Calciomercato.it su Twitch.

