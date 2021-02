Juve, scocca l'ora di Dybala: primi minuti col Crotone

PUNTO INFORTUNATI

Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini puntano il decisivo match col Porto



Sembrava andare tutto per il verso giusto, poi, all'improvviso, si sono accumulati infortuni su infortuni. Andrea Pirlo adesso è costretto a fare la conta in uno dei momenti più delicati della stagione per la sua Juve. Le assenze sono pesanti e per le prossime partite resteranno tali visto che non sono attesi grandi rientri. A parte quello di Paulo Dybala, la cui mancanza si è fatta sentire in un periodo in cui i bianconeri faticano a concretizzare.

L'argentino, però, dovrebbe essere finalmente pronto. Lunedì sera contro il Crotone dovremmo rivederlo in campo, anche se solo per una frazione di gara. Una mezz'ora, non di più, per testare la condizione del ginocchio infortunato contro il Sassuolo. Poi, dalle successive sfide contro Verona e Spezia, potrebbe partire titolare. L'obiettivo, comunque, è averlo in una forma accettabile per la fondamentale partita con il Porto.

Vedi anche juventus Juventus, 5.000 euro di multa a Buffon per espressione blasfema Proprio il ritorno degli ottavi di Champions League è ciò a cui puntano i vari Arthur, Cuadrado, Bonucci e Chiellini. La maggiore incertezza riguarda il brasiliano: di sicuro bisognerà attendere inizio marzo, ma non ci sono garanzie. Un bel guaio vista la centralità che aveva assunto nello scacchiere della Juve.

C'è più fiducia, invece, riguardo a Cuadrado. Il colombiano dovrebbe essere pronto per la Lazio e lo stesso si può dire per Bonucci. Quanto a Chiellini, il capitano potrebbe essere pronto anche prima, ma l'intenzione è quella di non correre rischi e schierarlo soltanto a partire dalla gara con i biancocelesti di Simone Inzaghi.