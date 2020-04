Juve, scatta l'allarme rientri: il club "frena" sugli allenamenti

NON SOLO HIGUAIN

Allarme rientri in casa Juve. A causa del lockdown è sempre molto più complicato trovare dei voli per l'Italia e sono ancora tanti i bianconeri lontani da Torino. Da Higuain, alle prese con problemi familiari in Argentina e un futuro in bianconero ancora tutto da definire, a CR7, passando per Khedira, Szczesny, Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Nomi importanti, che, stando al Corriere dello Sport, starebbe spingendo la Juve a ritardare il più possibile la ripresa degli allenamenti.

Senza aderire al "fronte del no" in relazione alla ripresa del campionato, dunque, i Campioni d'Italia in carica starebbero temporeggiando in attesa di riavere a disposizione di Sarri tutti i calciatori. Posizione che, al netto delle rispettive quarantene dei calciatori dopo il rientro in Italia aggirabile con l'utilizzo del doppio tampone, potrebbe far slittare la data della ripartenza degli allenamenti. Al momento, infatti, in casa Juve tra gli stranieri tornati a casa dopo lo stop al campionato solo Rabiot pu rientrare in automobile. Tutti gli altri dovranno fare i conti col caos voli.

Tutto con la "grana" Higuain sullo sfondo. Il Pipita dice di non voler tornare a Torino perché ha paura del coronavirus e perché in Argentina ha alcune situazioni familiari delicate da affrontare. Un caso spinoso per la dirigenza bianconera, viste anche le voci di mercato sul bomber bianconero dato ormai in uscita dalla Juve a fine stagione.