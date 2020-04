Pjanic rientra a Torino: "Back to the business"

JUVENTUS

Mentre Cristiano Ronaldo è ancora bloccato a Madeira e Gonzalo Higuain vorrebbe restare in Argentina, Miralem Pjanic ha fatto rientro a Torino. , dove E' lo stesso giocatore bosniaco, ma con cittadinanza lussemburghese, a renderlo noto sui social. "Back to the business", scrive con tanto di emoticon con la bandiera dell'Italia sul suo profilo Instagram, appena sbarcato dal suo jet privato.

Volto sorridente, pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Dovrà trascorrere 14 giorni d'isolamento e poi potrà tornare al lavoro. Come lui anche gli altri compagni volati all'estero per trascorrere questo strano periodo con la famiglia. Sono infatti attesi in settimana anche i brasiliani Alex Sandro, Douglas Costa e Danilo, il francese Rabiot, il tedesco Khedira e il polacco Szczesny, che giusto ieri ha festeggiato i 30 anni con i suoi cari.

C'è poi il caso Higuain il primo a lasciare l'Italia, non appena aveva avuto l'esito negativo all'ultimo tampone per la ricerca del Coronavirus. Un blitz con un volo privato decollato dall'aeroporto di Caselle con scalo in Francia e rotta poi per il Sudamerica, dettato anche dal desiderio - aveva spiegato qualche giorno dopo il fratello Nicolas - di stare vicino alla madre malata. Al giocatore non dispiacerebbe chiudere la carriera al River Plate, anche se in una recente intervista ha ribadito l'intenzione di voler rispettare il contratto fino al 2021 con la Juve, dove con mister Sarri si intende alla perfezione. C'è chi non esclude però l'addio anticipato, anche se qualcosa si sapra' soltanto quando il club conoscera' le date ufficiali della ripartenza e potrà così convocare i giocatori per gli allenamenti.