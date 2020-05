Juve, Sarri torna alla Continassa dopo oltre due mesi

JUVENTUS

Maurizio Sarri torna alla Continassa, da dove mancava dall'11 marzo, la bellezza di 64 giorni, quando tutte le attività sportive vennero bloccate per l'emergenza coronavirus. Il tecnico bianconero è arrivato questa mattina presto nel quartier generale della Juve, per riprendere confidenza con gli impianti di allenamento, e rivedere i suoi giocatori e collaboratori, che hanno ripreso gli allenamenti a livello individuale martedì scorso.

Il tecnico, prima di tornare a dirigere gli allenamenti, effettuerà tutti i test medici del caso. Con il ritorno mercoledì di Adrien Rabiot, in casa Juve all'appello manca il solo Gonzalo Higuain, ancora in Argentina dalla madre malata di cancro. Il Pipita dovrebbe imbarcarsi oggi e sbarcare in Italia domani. Poi, come per tutti i giocatori rientrati dall'estero, via ai 14 giorni di quarantena.

