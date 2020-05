Juve, CR7 si allena con Cristiano Jr nel giardino di casa

Rientrato a Torino dal Portogallo dopo quasi due mesi il 4 maggio, Cristiano Ronaldo si sta sottoponendo all'autoisolamento obbligatorio per 14 giorni in vista della ripresa gli allenamenti il 18 maggio col resto della squadra. In attesa di riunirsi ai compagni, il portoghese si mantiene in forma allenandosi col primogenito, Cristiano Jr. "Tale padre, tale figlio, la felicità sopra a tutto" il commento che accompagna il video con il figlio.