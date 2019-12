Juve, Sarri: "Non sono d'accordo con l'espulsione di Cuadrado, gara condizionata dagli episodi"

LE PAROLE

Primo ko in campionato per la Juve, che all'Olimpico viene travolta 3-1 dalla Lazio. "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - commenta Sarri a Dazn -. Purtroppo abbiamo concesso il gol allo scadere, era importante andare al riposo in vantaggio. Nel secondo tempo, in un momento in cui la partita sembrava in una fase di stallo, gli episodi hanno condizionato il risultato. Dobbiamo stare più attenti, come in caso dell'espulsione. Ma ho visto crescere la squadra".

Il tecnico bianconero non è d'accordo con l'espulsione a Cuadrado: "Non abbiamo rispettato le consegne sul contropiede. E' una disattenzione che poi paghi. Non sono completamente d'accordo sulla chiara occasione da gol perchè la palla andava per vie esterne. Mi sembrava che l'ammonizione, come aveva deciso l'arbitro, fosse la sanzione più giusta. Se poi la decisione è stata quella, noi dobbiamo pensare solo a quello che possiamo controllare, ovvero i nostri errori".

Sarri deve fare i conti con alcuni problemi a centrocampo: "E' il reparto dove mancano diversi giocatori per infortuni. E' un reparto che è andato in sofferenza numericamente. Bisognerà inventarsi qualcosa in settimana. Ronaldo? Si è tornato ad allenare con continuità". Bentancur è uscito per infortunio: "Domattina farà gli esami strumentali, è coinvolto il collaterale ma non so a che livello. L'assenza un po' l'abbiamo pagata. Intervenire sul mercato? Ora vediamo le situazioni degli infortunati. Può darsi, come si spera, che siano situazioni risolvibili velocemente e poi valutiamo quello che abbiamo. Bernardeschi e Ramsey possono giocare in quel ruolo".