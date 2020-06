Juve, Sarri: "Nessuna lite con Pjanic, è solo una bufala"

JUVE

Alla vigilia della gara contro il Bologna, Maurizio Sarri ha smentito seccamente le voci secondo cui avrebbe avuto una discussione molto accesa con Miralem Pjanic dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. "Quella del nostro litigio è una grande bufala - ha spiegato il tecnico della Juve -. Pjanic è tra i tre giocatori che ho impiegato di più, è un calciatore a cui sono molto vicino e a cui devo rifarmi perché ha un ruolo importantissimo nel nostro centrocampo".

Nessun battibecco, dunque. Sarri poi torna a parlare di Coppa Italia: "La delusione è tanta, pesante perdere un trofeo ma non possiamo massacrarci per un obiettivo sfumato: pensiamo al prossimo e voltiamo pagina". E c'è un solo modo: "Dobbiamo migliorare la condizione fisica e mentale entro dieci giorni. Dopo 60-70 giorni fermi e 25 di lavoro pesante non possiamo essere subito al massimo, questa è una situazione nuova e difficile" le parole a Sky.

Il problema del gol chiama in causa Cristiano Ronaldo: "Ci siamo parlati prima del Milan e del Napoli, e anche ieri ci siamo confrontati a lungo. Non deve perdere fiducia in se stesso, entro una settimana tornerà il giocatore fantastico di prima. E comunque dobbiamo migliorare a livello di gioco, i gol arriveranno come conseguenza".

Si passa quindi al Bologna, prossimo avversario: "Pericoloso quando attacca e quando riparte, dovremo fare una migliore partita sotto il profilo del gioco ma anche stare accorti. Sono molto curioso di come andranno le prime partite proprio per le incognite della ripartenza dopo tanto tempo fermi".