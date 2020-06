Juventus, Sarri e lo scarso feeling con Pjanic: niente Bologna per il bosniaco 

JUVENTUS

Bocciatura per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, che per la prossima stagione sembra essere ormai molto vicino al Barcellona, non sarà in campo col Bologna alla ripresa del campionato. Come riporta La Stampa infatti, dopo le deludenti prestazioni con Milan e Napoli in Coppa Italia, Maurizio Sarri avrebbe deciso di escluderlo dai titolari e al Dall'Ara darà ancora spazio a Bentancur in mezzo al campo con Ramsey titolare nel ruolo di mezzala. Zampini: "Ce l'ho con chi critica CR7"

Un'esclusione che sarebbe l'ennesima riprova del difficile rapporto tra i due, con un equivoco sul ruolo dell'ex Roma che si trascina da inizio stagione e che non sembra risolversi. In queste settimane, racconta il quotidiano torinese, non ci sarebbero stati chiarimenti e anzi, dopo il presunto confronto andato in scena dopo la sconfitta di Lione che aveva portato alla decisione di escludere il bosniaco dal Derby d'Italia dello scorso 8 marzo, in un allenamento ci sarebbe anche stato un momento di tensione tra il centrocampista e il tecnico. Niente di particolare, cose che capitano spesso in allenamento, ma Sarri ormai avrebbe deciso di rinunciare a Pjanic.

