Juve, Sarri: "Mancati un po' di testa e anima. CR7 è in risalita"

Maurizio Sarri commenta così il pareggio contro il Sassuolo. "Non abbiamo fatto una partita negativa, abbiamo fatto un primo tempo con poca testa, abbiamo commesso degli erroracci - ha detto a fine gara - C'è mancata un po' di testa e un po' d'anima. Nel secondo la squadra ha reagito e ha anche creato i presupposti per vincerla". Su Ronaldo: "Deve acquisire un pizzico di brillantezza, ma mi pare abbia preso la strada della risalita". Sarri: "Poche energie mentali nel primo tempo"

Il tecnico bianconero non è assolutamente soddisfatto della prima frazione giocata dai suoi. Nel primo tempo c'era la sensazione ci fossero poche energie mentali. Abbiamo commesso degli erroracci, basta vedere come abbiamo preso l'uno a uno, su una fase di rientro blanda - ha aggiunto il tecnico della Juventus -. La costruzione era lenta nel primo tempo, sbagliavamo anche i movimenti con i centrocampisti. Ci hanno preso quattro o cinque volte con la squadra troppo aperta. La mancanza di lucidità è dovuta al fatto che veniamo da due partite dispendiose, ricaricarsi non è sempre semplice, può essere dipeso anche da questo. Dovevamo giocare proprio per questo con maggiore accortezza, soprattutto nel primo tempo".

Il secondo gol subìto è l'emblema della giornata no dei bianconeri: "Buffon? Su un gol si va analizzare l'ultimo errore, ma qui c'è una serie di errori incredibili. Si fa un passaggio errato, si fa rimbalzare il pallone su un avversario".

