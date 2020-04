Juve: Ronaldo-Georgina, allenamento di coppia a Madeira

In attesa di rientrare a Torino dopo Pasqua con la speranza di tornare al più presto ad allenarsi, Cristiano Ronaldo continua a mantenersi in forma nell'isolamento di Madeira. Il campione della Juventus, sempre attivo sui social, ha postato un video (accompagnato dalla frase “La mia bellissima compagna di allenamento”) in cui si allena con la fidanzata nella corsa in salita. Ovviamente nulla da eccepire sullo stile di CR7, mentre Georgina lascia un po' a desiderare e lei stessa ci scherza sopra: "Possiamo calcolare quanto ci metti tu e quando ci metto io, così vediamo quando fa la papera e quanto fa la gazzella".