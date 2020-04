Juve, gli stranieri rientrano a Torino a metà mese

Mentre l'Inter ha dato indicazione ai suoi giocatori stranieri di rientrare ad Appiano Gentile subito dopo la Pasqua, in casa Juve manca ancora una data precisa. Attualmente sono nove i bianconeri che, capitanati da Cristiano Ronaldo, hanno lasciato l'Italia per fare ritorno nei propri paesi, divisi tra Europa e Sudamerica, durante l'emergenza coronavirus. In attesa di avere indicazioni sulla ripresa degli allenamenti e dell'eventuale ripartenza del campionato, l'intenzione del club di Agnelli, comunque, è quella di far trascorrere le festività a casa propria, per poi richiamarli alla base attorno alla metà del mese. Douglas Costa, cibo per i meno fortunati

Situazione diversa, invece, per Dybala e Matuidi, che, rimasti a Torino, sarebbero ancora alle prese con i sintomi del Covid-19 (che ha contagiato pure Rugani) e attendono un esito positivo per poter essere dichiarati definitivamente guariti.