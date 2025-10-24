Juve, ricordi Douglas Luiz e Savona? Ieri sera hanno brillato col Nottingham

Ieri sera, nella vittoria casalinga del Nottingham Forest sul Porto in Europa League, due giocatori che hanno lasciato la Vecchia Signora in estate si sono messi decisamente in mostra. Uno è Douglas Luiz, eletto anche MVP dai tifosi, l'altro è Nicolò Savona. Il brasiliano era stato il vero oggetto misterioso della scorsa stagione: arrivato in Italia dall'Aston Villa per oltre 50 milioni di euro, il centrocampista non è mai riuscito a brillare sia con Motta che con Tudor. Tutt'altra storia in Inghilterra, invece. Come riportato da Tuttosport, il classe '98 è stato protagonista di una prestazione con grande personalità dando forza e intensità a tutta la squadra. Le giocate di Douglas Luiz potrebbero far felice anche la Juventus visto che il riscatto del Nottingham, fissato a 25 milioni di euro più 3,5 di bonus, scatterebbe con 15 presenze da almeno 45 minuti ciascuna.