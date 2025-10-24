Juve, ricordi Douglas Luiz e Savona? Ieri sera hanno brillato col Nottingham

Il brasiliano è stato eletto dai tifosi miglior giocatore nella vittoria contro il Porto in Europa Leaguedi Redazione
Il mercato della Juventus rischia di finire un'altra volta al centro delle critiche. A questo giro, però, i tifosi bianconeri potrebbero prendersela non con i nuovi arrivati ma con chi se n'è andato e, soprattutto, chi ha deciso di venderli.
Ieri sera, nella vittoria casalinga del Nottingham Forest sul Porto in Europa League, due giocatori che hanno lasciato la Vecchia Signora in estate si sono messi decisamente in mostra. Uno è Douglas Luiz, eletto anche MVP dai tifosi, l'altro è Nicolò Savona. Il brasiliano era stato il vero oggetto misterioso della scorsa stagione: arrivato in Italia dall'Aston Villa per oltre 50 milioni di euro, il centrocampista non è mai riuscito a brillare sia con Motta che con Tudor. Tutt'altra storia in Inghilterra, invece. Come riportato da Tuttosport, il classe '98 è stato protagonista di una prestazione con grande personalità dando forza e intensità a tutta la squadra. Le giocate di Douglas Luiz potrebbero far felice anche la Juventus visto che il riscatto del Nottingham, fissato a 25 milioni di euro più 3,5 di bonus, scatterebbe con 15 presenze da almeno 45 minuti ciascuna.
Anche Savona ha avuto un grande impatto nella prima vittoria europea del Forest dopo quasi trent'anni. Il difensore è entrato poco prima dell'intervallo e si è guadagnato il rigore del definitivo 2-0, trasformato da Igor Jesus.
Insomma, chissà che la rinascita del Nottingham (al terzo allenatore in due mesi) non possa passare oltre che dalla mano di Dyche anche dai piedi di Douglas Luiz e Savona.